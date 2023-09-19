Официальная безработица в Украине упала до минимума, потребности работодателей растут

В августе 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Потребность работодателей в работниках выросла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.
Количество зарегистрированных безработных упало до 108,7 тысячи, среди которых 78,8 тысячи - женщины. Год назад было 278,6 тысяч безработных.
Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 230,5 до 45,4 тысяч человек.
Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в августе составляет 47,5 тысяч (увеличение за месяц на 9,9 тысячи). Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.
Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней. Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен - размер минимальной зарплаты. Раньше в Украине платили 150% минималки. Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.
По данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году по методологии МОТ составил 21,1%, что означает, что работу искали более 2 млн. человек. На 2023 год прогнозируется 19,0%, на 2024 год – 16,9% на 2025 год - 14,4%.
В Украине в мае вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрация зарегистрированных безработных и ведение учета лиц, ищущих работу. Для получения статуса необходимо предоставлять военно-учетный документ.