Официальная безработица в Украине упала до исторического минимума: сколько стоят на учете

По данным статистики, в мае 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 119,2 тысяч, среди которых 85,5 тысячи - женщины. Год назад было 311,0 тысяч безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 264,9 8 до 49,7 тысячи человек.

Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 41,3 тысячи. Нагрузка на одно свободное место составляет 3,0.

Новые правила

В мае в Украине вступил в силу новый порядок регистрации, перерегистрации зарегистрированных безработных и ведения учета лиц, ищущих работу.

Теперь заявление о получении статуса зарегистрированного безработного или его прекращении можно подать:

- через веб-портал или мобильное приложение;

- путем личного обращения в ближайший центр занятости.

Кроме того, для получения статуса необходимо предоставлять военно-учетный документ.