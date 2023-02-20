Официальная безработица за год сократилась вдвое: сколько украинцев получают пособие

По данным статистики, в январе 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 166,0 тысяи, среди которых 116,0 тысяч - женщины. Год назад было 315,4 тысяч безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 278,1 до 77,2 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакантных должностей) сократилась с 50,0 до 25,9 тысяч.

Нагрузка на одно свободное рабочее место осталась на уровне 6,0.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен - размер минимальной зарплаты. Ранее в Украине платили 150% минималки.

Размер минимального пособия по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.