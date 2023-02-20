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Официальная безработица за год сократилась вдвое: сколько украинцев получают пособие

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Украина, Понедельник 20 февраля 2023 15:27
Официальная безработица за год сократилась вдвое: сколько украинцев получают пособие Фото: безработица в Украине за 2022 год сократилась в два раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Уровень официальной безработицы в Украине за 2022 год упал вдвое. Только 77 тысяч граждан получают пособие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, которые публикует НБУ.

По данным статистики, в январе 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 166,0 тысяи, среди которых 116,0 тысяч - женщины. Год назад было 315,4 тысяч безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 278,1 до 77,2 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакантных должностей) сократилась с 50,0 до 25,9 тысяч.

Нагрузка на одно свободное рабочее место осталась на уровне 6,0.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен - размер минимальной зарплаты. Ранее в Украине платили 150% минималки.

Размер минимального пособия по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.

НБУ оценивает количество безработных по методологии Международной организации труда в IV квартале 2022 года в 2,9 млн человек.

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