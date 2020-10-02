Офіційний курс долара оновив максимум за два роки

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар продовжує дорожчати

Національний банк України (НБУ) на 5 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,34 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3408 гривень за 1 долар (+0,0065 грн). При цьому курс долара на 2 жовтня становить 28,3343 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму майже за два роки. Вище курс востаннє був 30 листопада 2018 року - 28,39 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:20 2 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,2 копійки до 28,3570 гривень за долар, курс купівлі до 28,3370 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 33,27 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 2 жовтня довідковий курс на рівні 28,34 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 1 жовтня (28,32 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову стало негативним - мінус 197,5 млн доларів.

Населення України у вересні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 483,0 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 347,5 млн доларів. Таким чином, у вересні знову спостерігався чистий продаж валюти населенням, який становив 135,5 млн доларів та був менший, ніж у серпні (151,2 млн доларів).