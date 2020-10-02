Українці скоротили продаж валюти банкам

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Раді НБУ вважають, що громадяни "проїдають" заощадження, продаючи валюту

Населення України у вересні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 483,0 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 347,5 млн доларів. Таким чином, у вересні знову спостерігався чистий продаж валюти населенням, який склала 135,5 млн доларів, який був менше, ніж у серпні (151,2 млн доларів).

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, у вересні обсяг операцій на готівковому ринку становив 2 830,4 млн доларів.

Всього з початку року населення продало банкам валюти на 11 652,5 млн доларів і купив на 10 395,6 млн доларів, сальдо склало 1 256,9 млн доларів.

Як зазначив голова Ради НБУ Богдан Данилишин, у вересні на готівковому валютному ринку продовжує спостерігатися переважання пропозиції іноземної валюти над попитом. "З одного боку, збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти сприяє збалансування валютного ринку, з іншого - свідчить про продовження негативних тенденцій щодо зменшення заощаджень домогосподарств, динаміка яких стала негативною з 1 кварталу 2019 року. Іншими словами, це свідчить про "проїдання" населенням заощаджень", - додав Данилишин.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює НБУ, протягом вересня виріс на 3% - з 27,4759 гривень за долар на 31 серпня до 28,2989 гривень за долар на 30 вересня. Курс піднявся до рівнів кінця листопада 2018 року, коли в Україні був введений воєнний стан.