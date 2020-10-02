ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 10:20
Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується вище рівня 28,35 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:20 2 жовтня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 0,2 копійки до 28,3570 гривень за долар, курс купівлі до 28,3370 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 33,27 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3370 - 28,3570 грн/долар, євро 33,2563 - 33,2797 грн/євро, російський рубль 0,3641 - 0,3645 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,3370

28,3570

EUR/UAH

33,2563

33,2797

RUB/UAH

0,3641

0,3645

Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 1 жовтня 2020 року закрилися в діапазоні 28,3400 - 28,3550 грн/долар, євро 33,2626 - 33,2774 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3663 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму майже за два роки. Вище курс востаннє був 30 листопада 2018 року - 28,39 гривень за долар.

Нагадаємо, за даннынм НБУ, у вересні 2020 року збільшення попиту з боку окремих груп імпортерів призвела до зростання попиту на іноземну валюту. Додатковим чинником погіршення ситуації на валютному ринку було зниження апетиту інвесторів до активів країн, що розвиваються.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Економіка Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся