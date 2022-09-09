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Офіційно. ЗСУ звільнили Волохів Яр в Харківській області (відео)

Фото: ЗСУ звільнили Волохів Яр в Харківській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ звільнили від окупантів Волохів Яр у Харківській області. Наші захисники підняли український прапор у населеному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України в Facebook.

"Харківщина. Волохів Яр - наш. Слава Україні!" - йдеться в описі під відео.

Зазначимо, що раніше в мережі вже ширилися неофіційні повідомлення про звільнення населеного пункту. Також про це писав і радник глави Офісу президента Сергій Лещенко. Вже сьогодні це підтвердили і українські військові.

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за 3 дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.

При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку, а президент Володимир Веленський повідомив про звільнення Балаклії - наскільки це важливо для український сил - читайте за посиланням пояснення експерта.

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ХарківВійна Росії проти України