Офіцеру СБУ винесено вирок за самовільне залишення місця служби

Шевченківський міський суд у Чернівцях визнав офіцера служби безпеки України (СБУ) винним у самовільному залишенні місця несення чергування строком до 10 днів. За це порушення на нього накладено адміністративний штраф.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Відзначається, що в квітні 2021 року капітан СБУ перебуваючи на чергуванні самовільно і без поважних причин залишив місце служби і три дні провів на свій розсуд. Військова прокуратура змогла довести провину офіцера.

Суд визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення - самовільному залишенні місця служби тривалістю до 10 днів, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 172-11 КпАП України).

На офіцера СБУ накладено адміністративний штраф. Його сума не розкривається.