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"Офицеры контролировали за кого галочку ставить". Россиянин рассказал, как прошли "выборы" на фронте

Иллюстративное фото: россиянин расскажет о том, как прошли "президентские выборы" на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Оккупант пожаловался на голосование, во время "президентских выборов" которое проходило на фронте. В частности на отсутствие свободы выбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

ГУР опубликовало перехват, на котором россиянин жалуется на голосование, которое происходило прямо на линии фронта в Украине. По его словам, над каждым солдатом стоял офицер и контролировал за кого будет ставиться "галочка" в бюллетене.

"Да тут же все за Путина. Он даже кричит (командир – ред.), чтобы все за него голосовали. Я помню во что и в 2012 году такое было. Все идут и голосуют за Путина. Офицеры контролируют за кого голосуешь. Так и сейчас", – говорит оккупант.

"Президентские выборы" в России

С 15 по 17 марта 2024 г. в России состоялись "президентские выборы". По результатам "волеизъявления", российский диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,8% голосов.

Такое "голосование" Кремль провел и на временно оккупированных территориях Украины. В Европейском Союзе решительно осудили незаконные псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины и подчеркнули, что никогда не признают их результаты.

О результатах "выборов Путина", реакции мира, сценариях того, как будут развиваться дальнейшие события - читайте в материале РБК-Украина.

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