Офіцера ЗСУ судитимуть за махінації з відрядженнями до миротворчої місії ООН

Державне бюро розслідувань закінчило слідчі дії стосовно офіцера ЗСУ, якого підозрюють у махінаціях на майже 500 тисяч гривень. Ці кошти він отримав за відрядження громадян у складі миротворчого контингенту ООН до ДР Конго.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, офіцер відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень Ужгородського зонального відділу Військової служби у період липня 2019 - березня 2020 року незаконно заволодів коштами військовослужбовців та цивільних осіб на загальну суму 448 520 гривень.

Він обманом, нібито вирішував питання щодо відрядження громадян в складі миротворчого контингенту ООН до Демократичної Республіки Конго.

Правоохоронці за даним фактом відкрили три кримінальних провадження. У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Полтаві затримали слідчого Державного бюро розслідувань, оперуповноваженого поліції та їх спільника на отриманні хабаря.

Крім того, заступника начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна затримали на отриманні хабаря; той вимагав 5 тисяч доларів за вступ до навчального закладу.

Також правоохоронці викрили організовану групу на чолі з чинним підполковником Служби безпеки України на вимаганні 250 тисяч доларів за нерозголошення деталей смерті народного депутата.