Офицера, избившего срочника под Житомиром, отправили под домашний арест
Офицера, который избил срочника в учебном центре в Житомирской области, отправили под круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственное бюро расследований (ГБР).
"Могу вам официально подтвердить, что Богунский районный суд города Житомира избрал меру пресечения командиру взвода одной из воинских частей Житомирской области в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней", - рассказали журналисту РБК-Украина в ведомстве.
Как сообщалось, днем ранее офицеру сообщили о подозрении. Кроме того, относительно командования воинской части составлен админпротокол.
Напомним, сам командир назвал произошедшее "воспитательной беседой". Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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