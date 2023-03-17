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Офицера, избившего срочника под Житомиром, отправили под домашний арест

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Житомир, Пятница 17 марта 2023 14:22
Офицера, избившего срочника под Житомиром, отправили под домашний арест Фото: офицера, избившего срочника под Житомиром, отправили под домашний арест (кадр из видео)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Офицера, который избил срочника в учебном центре в Житомирской области, отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственное бюро расследований (ГБР).

"Могу вам официально подтвердить, что Богунский районный суд города Житомира избрал меру пресечения командиру взвода одной из воинских частей Житомирской области в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней", - рассказали журналисту РБК-Украина в ведомстве.

Как сообщалось, днем ранее офицеру сообщили о подозрении. Кроме того, относительно командования воинской части составлен админпротокол.

Напомним, сам командир назвал произошедшее "воспитательной беседой". Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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