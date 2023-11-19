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Офицер с боевым опытом: в Винницкой области новый военком

Фото: Винницкий областной ТЦК возглавил полковник Сергей Марценюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Винницкий ТЦК и СП получил нового руководителя. Главным винницким военкомом стал боевой офицер Сергей Марценюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП в Facebook.

Полковник Марценюк, возглавивший Винницкий областной территориальный центр комплектования, был начальником 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

Фото: полковник Сергей Марценюк (facebook.com/Vinobltck)

Что еще известно о новом военном Винницкой области

Сергей Марценюк - уроженец Винницкой области, в 2004 году окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии. Прошел путь от командира взвода до командира бригады.

С 2014 года он принимал участие в боевых действиях в зоне АТО/ООС. Там получил ранение, а после реабилитации вернулся на фронт. С началом полномасштабного вторжения россиян возглавил 26 артиллерийскую бригаду имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича оперативного командования "Север". Под руководством полковника Марценюка бригада одной из первых среди артиллерийских бригад была награждена почетным знаком "За мужество и отвагу".

Отмечается, что Марценюка переправили в тыл из-за обострения боевых ранений.

Почему увольняют областных военкомов

Напомним, после громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране. По словам главы государства, правоохранители обнаружили много отвратительных злоупотреблений.

Кроме того, за последние месяцы в Украине увеличилось количество уголовных дел, связанных со злоупотреблениями в военкоматах.

В четверг, 17 августа, Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов.

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