До офісу Денисової з'їжджаються близькі ув'язнених

До офісу Уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денисової вранці 7 вересня з'їжджаються родичі утримуваних в Росії громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Як повідомляється, до офісу вже під'їхали дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова та Олексія Сизановича.

"Ще не вірю. Поки не побачу - не повірю (повернення сина - ред.)", - заявила мама Євгенія Панова Віра Котелянець.

Також зазначається, з родичами політв'язнів працюють психологи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в повітряний простір України увійшов російський літак Ту-204-300 Спеціального льотного загону Російської Федерації, який може брати участь в обміні полоненими. На даний момент інформації про аеропорт прибуття спецборта немає.

Крім того, адвокат українських військовополонених моряків Сергій Бадамшин повідомив, що його підзахисних вивезли автобусами з москвоського СІЗО "Лефортово". За його словами, моряків можуть везти в аеропорт "Внуково" для обміну.

Додамо також, 30 серпня Полозов підкреслював, що адвокати команди військовополонених українські моряків не дають ніяких коментарів з приводу обміну полоненими між Україною і РФ. Він пояснював, що це в інтересах їх підзахисних.