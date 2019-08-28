Під Офісом президента протестують проти Авакова

Під Офісом президента проходить акція проти збереження державних посад міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

На площі перед ВП зібралося кілька сотень людей. В руках вони тримають таблички з літерами, які складаються в напис "Аваков:Чорт.

"Він об'єднав абсолютно різних людей - правих, лівих, лібералів, в ненависті щодо себе. Ми прийшли сюди з одним чітким вимогою: Авакова не повинно бути при владі", - заявив активіст Роман Синіцин.

Учасники акції звинувачують главу МВС у провалі реформи поліції і перешкоджання розслідування низки нападів і вбивств громадських активістів. Вони запалили фаєри і скандували "Аваков – чорт!".

Фото: акція проти Авакова в Києві (РБК-Україна)

З Офісу президента до мітингувальників ніхто не вийшов. На місці знаходяться півтора десятка поліцейських.

Нагадаємо, раніше в червні акції проти Арсена Авакова пройшли восьми українських містах. Приводом для акції стало вбивство 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому.

Також повідомлялося, що 1 серпня під будівлею СБУ пройшла акція з вимогою розслідувати вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Тоді під стінами СБУ зібралося близько 200 активістів.