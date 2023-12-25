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В офисе Зеленского назвали темы возможных переговоров с Орбаном

Фото: Владимир Зеленский и Виктор Орбан (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Возможные переговоры президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могут касаться широкого спектру двусторонних отношений, от экономики до нацменьшинств.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"О наших двусторонних отношениях - а это широкий спектр и он не сводится к вопросам нацменьшинств", - сказал он.

Жовква напомнил, что в Украине был принят рамочный закон о национальных меньшинствах в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Затем, по требованию Венецианской комиссии, имплементировали все кроме одной рекомендации.

"Можем говорить об экономике, можем говорить о транзите между соседними государствами. Мы, безусловно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано", - сказал Жовква.

Позиция Венгрии

На минувшей неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение лидера Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи.

Встреча Орбана и Зеленского станет первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала войны.

Ранее Венгрия угрожала блокировать вступление Украины в ЕС. Однако 14 декабря на саммите лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о вступлении Украины.

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что ни разу не говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня против РФ.

Зеленский заявил, что у него были вопросы к Орбану, которые касались блокирования Венгрией вступления Украины в ЕС. В ходе встречи в Аргентине президент Владимир Зеленский попросил Виктора Орбана назвать хотя бы одну причину блокировать вступление Украины в ЕС.

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Владимир ЗеленскийВенгрия