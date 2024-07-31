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В Офисе президента назвали ключевые факторы в борьбе с российским террором

Среда 31 июля 2024 11:04
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В Офисе президента назвали ключевые факторы в борьбе с российским террором Фото: Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В офисе президента Украины назвали ключевые факторы в борьбе с российским террором. Речь идет об усилении ПВО и уничтожении авиации врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Наш небесный щит по крепкой противовоздушной обороне и дальнобойность оружия – это рецепт против российского террора", - отметил Ермак.

По его словам, уничтожение авиации врага, которая наносит удары по Украине, также является приоритетом. Он также добавил, что со временем украинские войска смогут ее уничтожить повсюду, независимо от места дислокации.

Атака дронов 31 июля

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, под ударом, в частности, была столица.

КМВА назвала атаку самой массированной с начала года. По словам местных властей, на подступах к столице было уничтожено около 40 "Шахедов". Сообщается о двух волнах атаки, однако ни один беспилотник не достиг цели.

Больше подробностей о ночной атаке – в материале РБК-Украина.

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