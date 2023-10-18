В офисе одесской торговой сети взорвался боеприпас: есть раненые, ведется расследование

"Предварительно установлено, что в офисе одной из торговых сетей взорвался использованный боеприпас, который в офис в качестве сувенира принес один из пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происхождение взрывного предмета сейчас устанавливают полицейские.

В результате взрыва есть пострадавшие

Двух работников, которые находились во время взрыва в помещении, со взрывными и рваными ранами конечностей госпитализированы.

Фото: Место взрыва (od.npu.gov.ua)

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. В рамках начатого уголовного производства, полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия и происхождение взрывного предмета. Продолжается следствие.

О какой торговой сети может идти речь

Издание "Думская" сообщило, что речь идет о торговой сети "Копейка".

Отмечается, что один из военнослужащих пришел в офис компании, чтобы принести сувенир с линии фронта. Среди подарков были гильзы, в одной из них остался пороховой заряд, который сдетонировал.

"Пострадали два человека. Один потерял много крови, получил осколочное ранение, перенес операцию. Его состояние табилизируется. Второй остался без пальца", - пишет издание.

"Копейка" - украинская торговая сеть универсамов. Сеть развивается в трех форматах: небольшие магазины площадью до 500 м2, средние - площадью 600-800 м2 и большие супермаркеты около 1000 м2.

На сегодняшний день это 90 магазинов - основная часть из которых представлена в Одесской области (г. Одесса, г. Черноморск, г. Белгород-Днестровский, г. Южное, г. Подольск, г. Балта, г. Измаил, г. Рени, г. Килия, г. Татарбунары) и небольшая часть представлена в Николаевской (г. Николаев, г. Южноукраинск и г. Первомайск) и Херсонской (г. Херсон) областях.

Происшествия в Украине

В результате недавнего взрыва на нефтепроводе под Ивано-Франковском пострадали 9 человек. Двое пострадавших в результате взрыва на нефтепроводе скончались в больнице в Германии.

В Киеве произошла стрельба во время которой военнослужащий ВСУ убил двух других военных. Злоумышленник задержан, ведется расследование.