И.о. генпрокурора назначил себе новых заместителей: что о них известно
В Генпрокуратуре произошли кадровые изменения - назначены два новых заместителя главы ведомства - Евгений Давыдов и Василий Гайворон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.
Соответствующие приказы подписал исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский по рекомендациям Совета прокуроров Украины.
Новые заместители официально приступили к исполнению обязанностей с 25 ноября 2026 г., сегодня их представили руководителям структурных подразделений ОГП во время рабочего совещания.
Евгений Давыдов работает в органах прокуратуры с 2007 года. До нового назначения он возглавлял специализированную прокуратуру в области обороны.
У Василия Гайворона есть опыт работы в прокуратуре с 2000 года. Предыдущая его должность - первый заместитель руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.
В то же время Андрея Лещенко и Виктора Логачева уволили с административных должностей заместителей Генпрокурора.
В ведомстве уточнили, что оба продолжат работу в Офисе Генерального прокурора, но уже на других должностях.
В связи с ротацией в ближайшее время и. Генпрокурора подпишет новый приказ о распределении обязанностей между руководством ОГП.
Напомним, что 17 сентября 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности Генерального прокурора Антона Ковальского.
До этого момента он возглавлял Хмельницкую областную прокуратуру.
Обновление руководящего состава ведомства произошло после отставки предыдущего главы ОГП Руслана Кравченко.
Вскоре после его увольнения, 25 сентября, стало известно, что в Офисе Генпрокурора начали служебное расследование из-за выезда Кравченко за границу, который произошел на фоне скандала вокруг подозрений руководителю НАБУ.