В Генпрокуратуре произошли кадровые изменения - назначены два новых заместителя главы ведомства - Евгений Давыдов и Василий Гайворон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.

Соответствующие приказы подписал исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский по рекомендациям Совета прокуроров Украины.

Новые заместители официально приступили к исполнению обязанностей с 25 ноября 2026 г., сегодня их представили руководителям структурных подразделений ОГП во время рабочего совещания.

Евгений Давыдов работает в органах прокуратуры с 2007 года. До нового назначения он возглавлял специализированную прокуратуру в области обороны.

У Василия Гайворона есть опыт работы в прокуратуре с 2000 года. Предыдущая его должность - первый заместитель руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.

В то же время Андрея Лещенко и Виктора Логачева уволили с административных должностей заместителей Генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что оба продолжат работу в Офисе Генерального прокурора, но уже на других должностях.

В связи с ротацией в ближайшее время и. Генпрокурора подпишет новый приказ о распределении обязанностей между руководством ОГП.