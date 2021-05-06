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В Офісі президента розповіли про результати візиту Блінкена

Автор: РБК-Україна

В Офісі президента України розповіли про результати візиту Державного секретаря США Ентоні Блінкена у Київ. У Зеленського назвали візит дуже змістовним і насиченим.

Про це розповів радник глави ОП Михайло Подоляк, йдеться у повідомленні прес-служби ОП.

"Перед цим візитом було багато коментарів про те, що приїзд держсекретаря США в Україну матиме більш символічне значення в контексті міжнародної політики та зустрічі між президентами США та Росії, яка готується. Але насправді формат перебування делегації США у Києві засвідчив, що це не просто про щось символічне. Це був дуже змістовний і насичений візит. Важливо, що держсекретар США зустрічався з представниками України на всіх рівнях - від найвищого політичного - з президентом Володимиром Зеленським - до громадського рівня. Це свідчить про те, що наше суспільство в цілому має і матиме щиру та системну підтримку з боку Сполучених Штатів", - заявив Подоляк.

Водночас за його словами, ключовий зміст переговорів у Києві - безпековий. Українська сторона почула дуже важливі речі.

"Президент Володимир Зеленський і держсекретар США однаково бачать ризики, які є сьогодні. Спільно ж визначаємо й шляхи для усунення цих ризиків. Америка дуже активно підтримує й нашу державну та, ширше, суспільну трансформацію, яка забезпечить повноцінне приєднання України до Євросоюзу і НАТО. Зрозуміло, що погляд на певні деталі ще потребує додаткового прояснення та іноді узгодження, але напрямок нашої трансформації, її ключові елементи - усе не просто вітається на Заході, але й ми отримуємо дієву допомогу та діємо спільно. Наприклад, в питанні деолігархізації. Це фундаментальний процес, розпочатий Володимиром Зеленським. Це змінить Україну докорінно, нарешті забезпечивши умови для стабільного економічного зростання та стійкості державних інституцій", - додав радник глави ОП.

У цьому процесі, зазначив Подоляк. як і в багатьох інших, Україна з Америкою - союзники. І це було чітко засвідчено на переговорах у Києві.

Раніше РБК-Україна писало, що в ході зустрічі з президентом Володимиром Зеленським держсекретар США наголосив на необхідності боротьби з корупцією в Україні. Він відзначив, що це питання є одним з найважливішим для українського народу.

Більш докладно про те, як проходив візит Блінкена до Києва читайте в матеріалі РБК-Україна.

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