В Офісі президента розповіли, яка зараз ситуація з вугіллям в Україні

За його словами, 450 тисяч тонн вугілля зберігаються на складах теплових електростанцій і ще 150 тисяч тонн - в портах.

"Це обумовлено двома причинами. Перша - це світова криза, що виникла півроку тому, коли був глобальний дефіцит вугілля по всьому світу. Друга - це агресивна поведінка Росії, яка заблокувала поставки залізничним шляхом з країн, з яких ми могли імпортувати. Казахстан міг поставляти до 500 тисяч тонн щомісяця", - пояснив Шурма.

За його словами, видобутого в Україні обсягу вугілля зараз достатньо для того, щоб забезпечувати роботу енергосистеми, враховуючи атомну енергетику, гідроенергетику і зелену енергетику.

"Щоб оновлювати ці склади, ми будемо імпортувати щомісяця від 6 до 10 кораблів. На сьогоднішній день, 2 кораблі розвантажують, ще близько 6 кораблів ми очікуємо до кінця грудня. До кінця цього року на складах буде щонайменше 800 тонн вугілля", - сказав Шурма.