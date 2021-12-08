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Американці продали вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" з урахуванням фрахту

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Київ, Середа 08 грудня 2021 19:18
Американці продали вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" з урахуванням фрахту Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Ціна на американське вугілля, яке 2 грудня прибуло в Україну для компанії ДТЕК, сформована на підставі котирувань API2 (порт Роттердам, Нідерланди) плюс вартість фрахту 30-35 доларів/тонна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в "ДТЕК Енерго".

Постачальником вугілля виступила міжнародний трейдер Jera (Японія). Обсяг партії 66 тис. тонн.

Нагадаємо, наприкінці листопада державна компанія "Центренерго" також придбала американське вугілля, прописавши в контракті формулу "Роттердам+", за даними агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 22 листопада в Україну прибув перший із семи законтрактованих у США та Колумбії компанією ДТЕК кораблів з 60,5 тис. тонн вугілля, призначеного для потреб державних ТЕС ПАТ "Центренерго". Друге судно прибуло 2 грудня. Ще 5 кораблів очікуються за останніми даними у грудні-січні для "ДТЕК Енерго".

Нагадаємо, індекс API2 плюс доставка у 2016-2019 році використовувався для визначення ціни на енергетичне вугілля у формулі "Роттердам+".

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