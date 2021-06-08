В Офісі президента прокоментували запис розмови між Волкером, Єрмаком і Джуліані

"Як і слід було очікувати, з'являється все більше свідчень того, як саме в 2019 році Рудольф Джуліані намагався скористатися конспірологічними історіями, якими його під зав'язку "навантажили" деякі українські діячі з тієї команди, яка була при владі у 2014-2019 роках. Максимальна брехня, дозвільні фантазії і традиційні замовні "уголовки". Саме це продавали члени відомої політичної команди, як наприклад, той же балакучий Юрій Луценко", - заявив Подоляк.

За його словами, запис 40-хвилинної розмови між Джуліані, Куртом Волкером і Андрієм Єрмаком, який опублікувало CNN, відбувся ще влітку 2019 року.

"Нагадаю, що Андрій Борисович тоді був помічником президента саме з зовнішньополітичних тем. Цей запис і її оцінка американськими журналістами чітко свідчать, що це була спроба чинити на Україну деструктивний тиск, заснований на фейках і помилкової переконаності в нібито участі українців і американців в Україні в якійсь активності, спрямованої проти США. Очевидно, що "розслідування Джуліані" як надзвичайно небезпечний глобальний фейк досі сильно хвилює американську громадську думку", - зазначає радник глави ОП.

Він також зазначив, що головною метою Єрмака в цій розмові стала спроба повернути Джуліані в площину традиційної конструктивної дипломатії.

"Повернути його з конспірологічного світу. Але навіть зауваження Волкера про те, що Джуліані користується "українськими джерелами", які явно не заслуговують довіри, не змогли зупинити наміри Джуліані. Тим не менш, Єрмаку вдалося витримати лінію розмови таким чином, що Україна не перетнула кордон між звичайною дипломатією і тіньовою політикою, в яку нас намагалися втягнути. Подальший хід подій 2019 і 2020 років доводить, що команда Володимира Зеленського завжди дотримувалася фундаментального принципу невтручання у внутрішні політичні процеси в інших державах і дуже чітко працює на забезпечення потреби України в прозорих і партнерських відносинах з США. Це аксіома, яка досить об'ємно проявляється на цьому записі", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, під час приблизно 40-хвилинної розмови Джуліані неодноразово говорив Єрмаку, що Володимир Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої корупції Байдена в Україні і заяви про те, що Україна втрутилася у вибори 2016 року, щоб нашкодити Трампу (ці окремі твердження не відповідають дійсності).