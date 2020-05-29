В Офісі президента планують приділяти більше уваги запобіганню домашнього насильства

Фото: під час зустрічі в Офісі президента (president.gov.ua)

Глава ОП, прем'єр і дружина президента обговорили з правозахисниками протидію домашньому насильству

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом із дружиною президента України Оленою Зеленською, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром соцполитики Мариною Лазебною та омбудсменом Людмилою Денісовою провели зустріч із представниками правозахисних організацій, присвячену посиленню заходів із запобігання та протидії домашньому насильству.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, передає РБК-Україна.

"Під час обговорення координатори громадських організацій зауважили, що ситуація з пандемією COVID-19 та оголошеним у країні карантином загострила проблеми та виявила прогалини в системі протидії домашньому насильству. Лише за перший квартал 2020 року надійшло близько 47 тис. звернень від громадян щодо випадків домашнього насильства, що майже на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - повідомили в прес-службі.

Правозахисники наголосили, що в Україні вже ухвалено закон "Про запобігання та протидію домашньому насильству", який відповідає міжнародним стандартам, але є необхідність посилити його іншими нормативно-правовими документами та забезпечити їх виконання.

Зростання кількості випадків домашнього насильства стало передумовою для підготовки проекту указу президента "Про невідкладні заходи із захисту прав та інтересів осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі".

Основна увага в проекті указу зосереджена на заходах із запобігання та мінімізації домашнього насильства, розвитку системи сервісів та притулків для постраждалих, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо неприпустимості насильницької моделі стосунків, невідворотності покарання за насильство та надання максимальної підтримки й допомоги постраждалим особам, забезпечення особливої опіки та захисту для людей похилого віку, дітей і недієздатних осіб.

"Створення спеціалізованих служб надання допомоги та захисту постраждалим - першочергове завдання, яке має бути пріоритетом на всіх рівнях державної влади, і особливо - на місцевому. За нормами, на 10 тис. населення має бути одне місце в притулку, але маємо сумну статистику: в Україні тільки дев'ять притулків і 16 кризових кімнат. Цей указ закріпить тему протидії насильству як пріоритет політики України та має стати гарантією послідовного втілення комплексних заходів на місцях. До цього процесу мають бути залучені всі гілки влади", - зазначила Олена Зеленська.

Керівник ОП Єрмак також додав, що норми профільного закону та підзаконних актів мають запрацювати як єдиний і злагоджений механізм на всіх рівнях, і лише тоді можна досягти суттєвого зменшення випадків насильства та забезпечити якісну допомогу постраждалим, а також адекватну реакцію на поведінку кривдників.

На прохання Єрмака учасники зустрічі протягом двох днів підготують пропозиції до проекту указу президента України з урахуванням висловлених зауважень та рекомендацій.

Варто зазначити, що учасниками зустрічі також стали представники українських і міжнародних організацій, які опікуються питанням запобігання та протидії домашньому насильству: Фонд народонаселення ООН, "Ла Страда - Україна", Української Гельсінської спілки з прав людини, Української фундації громадського здоров'я, Центру "Жіночі перспективи", ГО "Країна гідних людей", СУВІАТО тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку року у Києві поліція зареєструвала понад 7 тисяч звернень щодо домашнього насильства. Це більше, ніж за весь минулий рік.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна