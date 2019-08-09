В Офісі президента пояснили публікацію заяви Богдана в ЗМІ

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що заяву Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента завантажив з інтернету і переслав її іншим ЗМІ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв’ю заступника виданню "Ліга".

Тимошенко говорить, що у другій половині дня 1 серпня почала з’являтися інформація, що Богдан написав заяву на звільнення.

"У мене просто почав обриватися телефон, з'явилася заява в Facebook, на деяких сайтах. Мені почали наярювати журналісти практично всіх видань. Спочатку я брав трубку, питаючи, що відбувається. Всі говорили, що за заявою Богдана. Я зайшов і побачив цю історію на одному з новинних сайтів. Не на "Інтерфаксі", до речі, який всі звинувачували. Я звідти взяв цю заяву. Мабуть, вони дзвонили в пресслужбу, але їм там не відповідали. Я просто всім скидав і кидав у відповідь цю заяву, яку я сам скачав з інтернету", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, Богдан написав заяву про звільнення. Однак, заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка спочатку спростував інформацію про відставку голови ОП. Пізніше, вже президент Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від глави Офісу президента України Андрія Богдана. Тоді він говорив, що не підписував указ.