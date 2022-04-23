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В Офісі президента пояснили механізм звільнення захисників Маріуполя

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Київ, Субота 23 квітня 2022 10:19
В Офісі президента пояснили механізм звільнення захисників Маріуполя Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (twitter.com/Podolyak_M)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що захисників Маріуполя можна звільнити через обмін полоненими. Він пояснив даний механізм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Подоляка під час телемарафону.

"На мій погляд, є єдиний механізм, коли будемо ми (переговорщики), буде хтось з російського боку і тоді ми говоримо, що це обмін, наприклад. Ми віддаємо якусь кількість людей, полонених, і забираємо свої людей", - зазначив Подоляк.

Він додав, що українські захисники у Маріуполі не здадуть власні позиції та не складуть зброї.

"Вони точно не здадуть зброю, вони розуміють, що таке символізм, що таке символізм для РФ. Ми пропонуємо, давайте приїдемо, хлопці при нас вийдуть зі зброєю і ми їх заберемо і вивеземо на нашу територію", - додав радник очільника ОПУ.

Варто зазначити, Михайло Подоляк заявив, що Росія хоче не прости знищити українських захисників у Маріуполі, а поставити їх на коліна.

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