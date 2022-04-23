В Офисе президента объяснили механизм освобождения защитников Мариуполя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Подоляка во время телемарафона.

"На мой взгляд, есть единый механизм, когда будем мы (переговорщики), будет кто-то с российской стороны и тогда мы говорим, что это обмен, например. Мы отдаем какое-то количество людей, пленных, и забираем свои людей", - отметил Подоляк.

Он добавил, что украинские защитники в Мариуполе не сдадут свои позиции и не сложат оружие.

"Они точно не сдадут оружие, они понимают, что такое символизм, что такое символизм для РФ. Мы предлагаем, давайте приедем, ребята при нас выйдут с оружием и мы их заберем и вывезем на нашу территорию", - добавил советник главы ОПУ.