В Офисе президента объяснили механизм освобождения защитников Мариуполя
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что защитников Мариуполя можно освободить через обмен пленными. Он объяснил данный механизм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Подоляка во время телемарафона.
"На мой взгляд, есть единый механизм, когда будем мы (переговорщики), будет кто-то с российской стороны и тогда мы говорим, что это обмен, например. Мы отдаем какое-то количество людей, пленных, и забираем свои людей", - отметил Подоляк.
Он добавил, что украинские защитники в Мариуполе не сдадут свои позиции и не сложат оружие.
"Они точно не сдадут оружие, они понимают, что такое символизм, что такое символизм для РФ. Мы предлагаем, давайте приедем, ребята при нас выйдут с оружием и мы их заберем и вывезем на нашу территорию", - добавил советник главы ОПУ.
Стоит отметить, Михаил Подоляк заявил, что Россия хочет не прости уничтожить украинских защитников в Мариуполе, а поставить их на колени.
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