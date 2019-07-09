Зеленський підписав указ про запровадження 4G по всій країні до кінця року

Упродовж року зв'язок четвертого покоління (4G) має охопити всю територію України. Про це заявив заступник керівника офісу президента України Олексій Гончарук під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

"Указом президента сьогодні затверджений план дій, як вже до кінця цього року зробити все необхідне для того, щоб в селах і маленьких містах і на дорогах став кращим мобільний інтернет", - заявив Гончарук.

За його словами, для врегулювання всіх процесів в Україні потрібен стрімкий розвиток нових технологій.

"Конкретний план дій вже узгоджено з регулятором. Тобто що потрібно зробити для того, щоб до кінця року в маленьких населених пунктах і на дорогах він з'явився. Це ще не все, що ми можемо зробити. Попереду - складна розмова стосовно 5G, але це перший крок", - додав він.

Гончарук наголосив, що до 1 липня мобільні оператори були зобов’язані врегулювати наявність 3 і 4G зв’язку у великих містах.

"Майже в кожному обласному центрі ця технологія запроваджена та працює. Але для того, щоб поширити зв’язок 3 і 4G на міста з населенням понад 10 тисяч людей, потрібно ще декілька років. Що буде з селами і маленькими містами, населення яких менше за 10 тисяч, що робити з дорогами - відповіді на це питання не існує. Ось що ми зробили. У нас є два діапазони 900-й та так званий 800-й діапазон. Це діапазон частот, який наразі не використовується мобільними операторами через низку регуляторних проблем. Тобто ми бачимо як цю проблему вирішити", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 травня чинний на той момент президент України Петро Порошенко підписав указ про заходи для запровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G).

Нагадаємо, споживачам в Україні за січень-квітень 2019 рік надано послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку на 16,988 млрд грн. За даними Держстату, споживачам надано послуг мобільного зв'язку на 8,632 млрд грн.