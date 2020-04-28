В Офісі генпрокурора роз'яснили швидке завершення розслідування вбивства Гандзюк

В Офісі генпрокурора роз'яснили завершення розслідування вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє прес-служба ОГУ.

В ОГУ повідомили, що прокурор дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для складання обвинувального акту.

"Оскільки у ході досудового розслідування слідством та прокуратурою використано повний спектр слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення об'єктивної істини у цій непростій та досить тривалій справі, прокурор дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для складання обвинувального акту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в прокуратурі, наявний залишок строку досудового розслідування необхідний для забезпечення продовження щодо іншого підозрюваного у виді тримання під вартою на період ознайомлення його із матеріалами досудового розслідування та початку розгляду справи судом.

Нагадаємо, вчора повідомили про завершення розслідування вбивства Гандзюк. Втім, активісти негативно сприйняли цю новину і влаштували протести під будівлею Офісу президента, а потім і під будинком нового генпрокурора Ірини Венедіктової. Однією із вимог протестувальників було продовження слідства у справі Гандзюк.