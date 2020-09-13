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В Офісі генпрокурора розглядають близько 200 справ про військові злочини

Автор: Игорь Литвиненко

В Офісі генерального прокурора розглядають близько 200 кримінальних справ про військові злочини. Розслідування перебуває під процесуальним керівництвом департаменту з питань війни.

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Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Це такі глобальні, резонансні справи, на кшталт захоплення Криму і розв'язування війни на Донбасі; взяття в полон українських моряків у Керченській протоці в листопаді 2018; справа рейсу MH17; Іловайська і Дебальцевська трагедії 2014 і 2015 відповідно", - розповів Мамедов.

Він додав, що раніше розслідуванням військових злочинів займалися в різний час 5 підрозділів. Наразі всі справи перебувають на розгляді департаменту з питань війни.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці повинні показати результат в розслідуванні воєнних злочинів.

Також РБК-Україна писало, що Офіс генпрокурора направила в Міжнародний кримінальний суд матеріали про страти українських військових під Дебальцеве і Іловайськом.

Крім цього повідомлялося, що Офіс генерального прокурора залучив до кримінальної відповідальності 110 осіб у справі про Іловайстку трагедію.

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