В Офісі генпрокурора підтвердили участь першого заступника глави ГБР в захисті Януковича

Прокурор Офісу генерального прокурора Яніс Симонов підтвердив участь першого заступника голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександра Бабікова в захисті інтересів побіжного президента Віктора Януковича. Про це повідомляє Hromadske.

За словами Симонова, Бабіков був захисником Януковича на кількох засіданнях в розслідуванні подій февраля 2014 року.

"Я з ним брав участь у засіданнях у справі Януковича. Це зокрема було засідання (де розглядали - ред.) Дозвіл на здійснення заочного досудове розслідування подій 18-20 лютого 2014", - розповів Симонов.

Раніше РБК-Україна писало, що Олександр Бабіков заперечує, що як адвокат здійснював захист колишнього Президента Віктора Януковича. За його словами, він підписав кілька "технічних документів" в справах інших адвокатів, які здійснювали захист Януковича.

Нагадаємо, 20 січня Олександр Бабіков став першим заступником директора ГБР. Тоді ж глава фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія різко розкритикував це призначення.