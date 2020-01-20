Офіс Зеленського відключив коментарі в Instagram і YouTube

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зробили це через "численні атаки" ботів та рекламодавців

Офіс президента України Володимира Зеленського вимкнув можливість коментування на своїх сторінках в Instagram і YouTube. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

В Офісі президента пояснили, що зробити це довелося у зв’язку з численними атаками ботів і розміщенням великої кількості рекламних повідомлень і комерційної інформації в коментарях під постами.

"В той же час можливість для обговорення, коментарів і зворотного зв’язку була, є і залишається на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook, так само як і на особистих сторінках президента України Володимира Зеленського", - заявили у пресслужбі ОП.

Раніше у міністерстві закордонних справ заявили, що "рано чи пізно" планують пояснити причини різдвяної поїздки президента Володимира Зеленського в Оман.

Нагадаємо, 5 січня Зеленський разом з родиною був помічений в одному з оманських готелів. Після цього в Офісі президента заявили, що Зеленський планує провести в Омані зустріч на вищому рівні, під час якої обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн. При цьому в ОП уточнили, що президент відправився в поїздку разом з родиною і за власні гроші.