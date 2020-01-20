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Офис Зеленского отключил комментарии в Instagram и YouTube

Новости » Общество     20.01.2020 - 18:17
Офис Зеленского отключил комментарии в Instagram и YouTube
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Сделали это из-а "многочисленных атак" ботов и рекламодателей

Офис президента Украины Владимира Зеленского отключил возможность комментирования на своих страницах в Instagram и YouTube. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В Офисе президента объяснили, что сделать это пришлось в связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами.

"В то же время возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи была, есть и остается на официальной странице канцелярии президента в Facebook, так же как и на личных страницах президента Украины Владимира Зеленского", - заявили в пресс-службе ОП.

Ранее в министерстве иностранных дел заявили, что "рано или поздно" планируют объяснить причины рождественской поездки президента Владимира Зеленского в Оман.

Напомним, 5 января Зеленский вместе с семьей был замечен в одном из оманских отелей. После этого в Офисе президента заявили, что Зеленский планирует провести в Омане встречу на высшем уровне, во время которой обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран. При этом в ОП уточнили, что президент отправился в поездку вместе с семьей и за собственные деньги.

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