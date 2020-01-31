Офіс Рябошапки змінив прокурорів у справі Савченко-Рубана

Офіс генерального прокурора змінив групу прокурорів у справі колишнього нардепа Надії Савченко та керівника Центру визволення полонених "офіцерський корпус" Володимира Рубана. Про це РБК-Україна розповів адвокат Олександр Шадрін.

За його словами, сьогодні Броварський районний суд Київської області знову не зміг розглянути справу обвинувачених у тероризмі Савченко і Рубана.

"Сьогодні засідання знову не відбулося, суд переніс розгляд справи на 12 березня", - повідомив Шадрін.

Він також зазначив, що на засідання не з'явилася частина адвокатів обвинувачених. Також Шадрін зазначив, що Офіс генпрокурора змінив групу прокурорів у цій справі.

Зазначимо, суд не може обрати запобіжний захід Савченко і Рубану вже більше 9 місяців. 16 квітня 2019 року вони були звільнені з-під варти у зв'язку з завершенням строку арешту.

Нагадаємо, за даними слідства, вони нібито планували вчинити теракт у Києві, в результаті якого могли постраждати більше 7 тисяч осіб. Колишній генпрокурор Юрій Луценко заявляв про підготовку мінометного обстрілу будівлі Верховної ради України.