Офіс президента збирає нараду щодо нового енергоринку та підготовки до зими

Нарада за участю президента України Володимира Зеленського на тему функціонування нової моделі ринку електроенергії та підготовки до осінньо-зимового періоду відбудеться в понеділок, 19 серпня, о 17:00. Про це йдеться в повідомленні на президентському сайті.

За результатами наради відбудеться брифінг представника президента України у Кабінеті міністрів Андрія Геруса.

Як повідомляло РБК-Україна, нова модель ринку електроенергії запрацювала в Україні з 1 липня 2019 року згідно з нормами закону "Про ринок електричної енергії", прийнятого у 2017 році. Документом передбачено різні механізми купівлі-продажу електроенергії: двосторонні договори, ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок.

Відзначимо, в червні президент Володимир Зеленський пропонував Верховній раді відкласти запуск ринку електроенергії на один рік. Проте парламент відмовився підтримати законопроект.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що житловий фонд України готовий до опалювального сезону на 60%.