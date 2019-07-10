Офіс президента розкрив деталі ініціатив по Чорнобильській зоні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", в рамках якого зона відчуження почне перетворення на одну з точок зростання України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Як повідомляється, перш за все буде створений "зелений коридор" для туристів і заберуться передумови для корупції.

"Документ передбачає, зокрема, розробку та прийняття Стратегії розвитку Чорнобильської зони як туристичного об'єкта", - йдеться в повідомленні.

Крім того, згідно з указом, будуть прокладені нові туристичні маршрути, зокрема водним шляхом, побудовані нові КПП, а наявні відновлять і модернізують.

"Також будуть скасовані необгрунтовані обмеження і заборони, наприклад, по відеозйомці. Завдяки взаємодії мобільних операторів в Чорнобильській зоні поліпшиться зв'язок. Також Україна популяризувати туристичний Чорнобиль на міжнародних заходах, в яких буде брати участь", - повідомляє прес-служба.

За словами Володимира Зеленського, досі Чорнобиль був негативною частиною бренду України, і пора це змінити.

"Ми повинні дати цій території України нове життя. Досі Чорнобиль був негативною частиною бренду України. Настав час це змінити. Чорнобиль - це унікальне місце на планеті, де природа відроджується після світової техногенної катастрофи, де є справжнє "місто-привид". Ми повинні показати це місце миру: вченим-екологам, історикам, туристам", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз передав Україні новий саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильській атомній електростанції. Відтепер Україна відповідальна за експлуатацію та обслуговування нового укриття, а також за демонтаж старого саркофага, який був побудований одразу після аварії.

Крім того, президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в зону Чорнобильської катастрофи, заявив, що підписав указ для початку створення в Чорнобилі "зеленого коридору" для туристів.