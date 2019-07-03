ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський назвав пріоритетним зміцнення відносин з Білоруссю

Новини » Політика    03.07.2019 - 18:49
Зеленський назвав пріоритетним зміцнення відносин з Білоруссю
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зміцненню відносин між країнами сприятимуть спільні зусилля та конструктивний політичний діалог

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Білорусі Олександра Лукашенка з Днем незалежності, а також заявив, що Україна надає пріоритетного значення по зміцненню відносин між двома державами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента Білорусі.

"Народи України та Білорусі завжди пов'язували добросусідські взаємовигідні та партнерські відносини, подальшому розвитку і зміцненню яких Україна завжди буде надавати пріоритетне значення", - йдеться у привітанні Зеленського.

Також Зеленський впевнений, що зміцнення відносин сприятимуть спільні зусилля та конструктивний політичний діалог.

"Впевнений, що цьому сприятимуть наші спільні зусилля та конструктивний політичний діалог, в тому числі вчасно II Форуму регіонів України та Білорусі восени цього року", - додав президент України.

Крім того, президент України зазначив, що за роки незалежності Білорусь зайняла гідне місце серед країн регіону, демонструючи прихильність до миру, регіональної стабільності, а також впевнене просування національної економіки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський запросив президента Білорусі Олександра Лукашенка відвідати ІІ Форум регіонів України та Білорусі, який відбудеться восени в Житомире.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Також Лукашенко висловив підтримку Україні.

Зеленський анонсував велику приватизацію в 2019 році Зеленський у Торонто зустрівся із Волкером
Новини України Володимир ЗеленськийБілорусьОлександр Лукашенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся