Офіс президента опублікував оновлені списки санкцій проти Росії

Офіс президента України оприлюднив оновлені списки санкцій проти Росії. Зокрема, санкції зняли з кількох фізичних та юридичних осіб.

Відповідні документи опубліковані на сайті президента.

В оновленому списку фігурують 377 фізичних, а також 235 юридичних осіб. Санкції вводяться на строк від одного до трьох років, при цьому кілька людей і компаній виключили зі списків.

Фото: санкційний список фізосіб

Санкції знято з кількох організаторів так званих "виборів" на окупованому Донбасі, в тому числі з Алессандри Муссоліні (онуки диктатора Беніто Муссоліні), яка була спостерігачем. Також скасовано санкції проти співвласника групи ТИС Олексія Федоричева.

Також санкції зняли з виробника корпоративної інформаційної системи "Парус", програмне забезпечення якого використовується державними органами. Крім того, санкції більше не поширюються на ряд компаній в IT-сфері з російським корінням.

Відзначимо, цим же документом президент Володимир Зеленський продовжив заборону російських соціальних мереж в Україні. Йдеться про ресурси "Вконтакте" і "Однокласники", які заблоковані рішенням РНБО з травня 2017 року.

Нагадаємо, раніше до Конгресу США внесли резолюцію з вимогою ввести проти Росії нові і посилені санкції за утримання політичних в'язнів, в тому числі українських.

