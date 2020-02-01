Офіс президента оприлюднив відео з наради щодо тарифів на тепло

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо тарифів на постачання тепла в регіонах України. Відео з наради оприлюднено на сторінці Офісу президента у Facebook.

Зеленський нагадав, що подібна нарада була проведена наприкінці грудня минулого року, на якій обговорювали "питання головне, соціальне - зменшення платіжки".

"Завдання номер один - отримати пояснення від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей, де для зниження нарахувань із незрозумілих мені причин не було зроблено нічого. Завдання номер два - вирівняти зниження до 25-30% в усіх областях країни", - сказав він.

Нагадаємо, 31 грудня під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з питань тарифів на послуги теплопостачання для населення та реалізації програми енергоефективності у житловому фонді. У зустрічі взяли участь прем’єр Олексій Гончарук, очільники профільних міністерств, голова правління "Нафтогазу "Андрій Коболєв, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, керівник ОП Андрій Богдан та його заступники.

Нагадаємо, за даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2019 року склали 2212,0 грн, що на 8% більше, ніж у листопаді (2044,7 грн).