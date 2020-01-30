Офіс президента назвав дату зустрічі Зеленського з Помпео

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з держсекретарем США Майком Помпео завтра, 31 січня. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента в Facebook.

Повідомляється, що 31 січня відбудеться зустріч Зеленського з Помпео. В Офісі президента уточнили, що вихід президента і держсекретаря США до преси очікується о 12:00.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в Києві через візит Помпео перекриють рух. Зокрема, з 30 січня по 1 лютого можливі обмеження дорожнього руху на Бориспільському шосе.

До цього в США розгорівся скандал після інтерв'ю Помпео про Україну. Журналістка видання NPR Мері Келлі заявила, що він накричав на неї після того, як вона поставила йому незручні запитання під час інтерв'ю. Вона запитала, в тому числі, про роботу Державного департаменту США та позицію щодо спроб президента Дональда Трампа звільнити колишнього посла в Україні Марі Йованович. Помпео заявив, що діяв в ситуації з нею "правильно", захищаючи її та інших співробітників Держдепу. За словами журналістки, держсекретар припинив інтерв'ю після питання, як саме він захищав Йованович.