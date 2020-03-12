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Офіс президента має дати повну інформацію про домовленості у Мінську, - Геращенко

Новини » Політика     12.03.2020 - 19:22
Офіс президента має дати повну інформацію про домовленості у Мінську, - Геращенко
Фото: Ірина Геращенко (eurosolidarity.org)

У Порошенка закликають владу розповісти про домовленості між Єрмаком та Козаком

На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, за участі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, сторони домовилися про створення нового "консультативного органу" з терористичними угрупованнями з ОРДЛО, однак українське суспільство про це знову дізнається з російських пропагандистських засобів масової інформації. Про це на своїй сторінці в Facebook написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Хотілося б почути від влади та безпосередніх учасників переговорів в Мінську більш розгорнуту інформацію про консультативну раду, яку домовилися створити на Тристоронній контактній групі в рамках політичної підгрупи. Ця підгрупа розглядає питання модальності майбутніх, можливих регіональних виборів і амністії. Очевидно, що єдині консультації, які тут важливі - з ВР, яка має приймати відповідне законодавство. І з українським суспільством, враховуючи чутливість теми", - написала Геращенко.

Політик переконана, подібні консультації є неприйнятними для України. За її словами, якщо такі консультації будуть проводитись з представниками тимчасово окупованих окремих районів Донбасу, тоді це буде реалізацією багаторічного сценарію Кремля.

"Кремль шантажував і підштовхував Київ до неприпустимих прямих переговорів з так званими "республіками", легітимізація "республік", їх "влад", й це підтвердження наративу Москви про "внутрішній громадянський конфлікт", - вважає співголова фракції.

Окрім того, Геращенко відзначила важливість досягнутих домовленостей і просування в темі звільнення заручників.

"Але більше непокоїть, що на фоні загострення на фронті. Про це в підсумковому комюніке - жодного слова. Навпаки - готуються нові ділянки для розведення. Також ні слова, що невиконані всі рішення грудневої нормандської зустрічі: ні про дату припинення вогню, ні про сталий режим тиші. Насторожує й та радість, з якою так звані "міністри" "рєспублік" кричать про домовленість про прямі переговори з Києвом в рамках спеціальної ради. І те, що знову українське суспільство і ЗМІ дізнаються про домовленості в Мінську спочатку з російських пропагандистських ЗМІ, й тільки за кілька годин з’являється скупий реліз від України", - додала вона.

Нагадаємо, 11 березня заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак і голова Офісу президента України Андрій Єрмак в Мінську взяли участь у роботі контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

В коментарі РБК-Україна Єрмак пояснив, що його основним завданням є забезпечення максимально ефективної роботи президента, а в його сферу входять внутрішній і зовнішньополітичний напрямки.

Представник російського президента Володимира Путіна на переговорах Дмитро Козак заявив, що протягом тижня повинні визначити нові ділянки розведення сил на лінії зіткнення.

Нові ділянки розведення сил на Донбасі будуть визначені протягом тижня, - Козак Ділянки розведення і додаткові заходи через коронавірус: що обговорювала ТКГ по Донбасу
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