Офис президента о блокаде грузовиков на границе с Польшей: должны вести переговоры

Украина должна вести переговоры с Польшей относительно блокады грузовиков на польско-украинской границе.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Несмотря на все экономические сложности, мы должны спокойно к этому относиться, вести переговоры, объяснять, что мы также заинтересованы в том, чтобы повышать качество этого рынка - рынка перевоза грузов", - заявил он.
Подоляк подчеркнул, что для Украины Польша является ключевым транзитивным партнером, через который идет поставка всего необходимого.
"Должны искать баланс, и я думаю, нам это удастся", - добавил он.
Протесты на границе Польши
Украина подняла вопрос с Польшей и Европейским союзом относительно выполнения меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска. В частности, Киев получил сообщение о риске блокирования пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков.
Чем недовольны польские перевозчики?
Перевозчики возмущены якобы излишней конкуренцией после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС. В частности, они требуют:
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