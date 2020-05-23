Офіс Медведчука у Києві закидали петардами та димовими шашками

Офіс голови партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука закидали петардами і димовими шашками. Акцію протесту влаштували активісти "Національного корпусу".

Відео з акції протесту розміщено на YouTube-каналу "Національного корпусу".

Нацкорпус вимагає від Міністерства юстиції звернутися з позовом до суду за фактом вчинення партією "ОПЗЖ" державної зради й вимагає від Служби безпеки України розпочати справу проти керівників партії.

За даними ряду Telegram-каналів, поліції вдалося затримати двох протестувальників. Іншим вдалося втекти.

На відео з місця події видно клуби диму і людей, які викрикують лозунги. Чи є постраждалі чи загиблі в результаті інциденту, поки невідомо.

Раніше РБК-Україна писало, що 12 березня представники "Нацкорпусу" зірвали презентацію Національної платформи примирення і єдності, яка була розроблена для реінтеграції Донбасу. За даним фактом поліція затримала 15 учасників сутички, які, зокрема, напали на радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.