Офис генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии клинику Odrex в Одессе

Офис генерального прокурора призвал Министерство здравоохранения провести проверку клиники Odrex в Одессе, в которой умер известный бизнесмен Аднан Киван. И лишить лицензии в случае выявленных нарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Офиса на запрос УНН.

В Офисе генпрокурора сообщили, что следователи получили заключение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации. В заключении говорится, что среди прочего были выявлены факты несоблюдения клиникой Odrex требований законодательства при назначении на должность врачей, ведение медицинской документации с нарушением требований приказов Минздрава Украины.

"В связи с этим, Офисом Генерального прокурора в Министерство здравоохранения Украины направлено заявление о проведении внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования ООО "Дом Медицины" (МД "ОДРЕКС") требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по медицинской практике, подлежащей лицензированию, по результатам проведения которой, и в случае выявления соответствующих нарушений, решение вопроса о прекращении лицензии", - говорится в нем.

Что известно о гендиректоре клиники Odrex

Отмечается, что генеральный директор Odrex Тигран Арутюнян в июле 2023 года вошел в состав рабочей группы по усилению роли частных учреждений здравоохранения в восстановлении и развитии системы здравоохранения под руководством министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По мнению журналистов, Odrex может воспользоваться своими связями и заручиться поддержкой руководителя Минздрава, чтобы сохранить лицензию медицинского учреждения.

Смерть пациента в Odrex

Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе. По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике Odrex.

В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Ими стали заведующий хирургическим отделением Виталий Русаков и врач-онколог Марина Белоцерковская. По данным следствия, действия этих двух врачей повлекли смерть пациента.

Эти врачи, по выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, не обеспечили надлежащего реагирования на признаки осложнения и не приняли необходимых мер для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за халатного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента.

Следствие считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти. В частности, по данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Бизнесмен умер в Odrex 27 октября 2024 года.

После скандала начали появляться рассказы родственников других пациентов, умерших после лечения в Odrex и пострадавших. Все они рассказывают о том, что их родным была оказана неверная медицинская помощь, о давлении и вымогательстве денег со стороны администрации заведения, а также фальсификации документов.