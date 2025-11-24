ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Офис генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии клинику Odrex в Одессе

Одесса, Понедельник 24 ноября 2025 17:32
UA EN RU
Офис генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии клинику Odrex в Одессе Фото: Офис генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии клинику Odrex в Одессе (google.com)
Автор: Сергей Новиков

Офис генерального прокурора призвал Министерство здравоохранения провести проверку клиники Odrex в Одессе, в которой умер известный бизнесмен Аднан Киван. И лишить лицензии в случае выявленных нарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Офиса на запрос УНН.

В Офисе генпрокурора сообщили, что следователи получили заключение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации. В заключении говорится, что среди прочего были выявлены факты несоблюдения клиникой Odrex требований законодательства при назначении на должность врачей, ведение медицинской документации с нарушением требований приказов Минздрава Украины.

"В связи с этим, Офисом Генерального прокурора в Министерство здравоохранения Украины направлено заявление о проведении внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования ООО "Дом Медицины" (МД "ОДРЕКС") требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по медицинской практике, подлежащей лицензированию, по результатам проведения которой, и в случае выявления соответствующих нарушений, решение вопроса о прекращении лицензии", - говорится в нем.

Что известно о гендиректоре клиники Odrex

Отмечается, что генеральный директор Odrex Тигран Арутюнян в июле 2023 года вошел в состав рабочей группы по усилению роли частных учреждений здравоохранения в восстановлении и развитии системы здравоохранения под руководством министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По мнению журналистов, Odrex может воспользоваться своими связями и заручиться поддержкой руководителя Минздрава, чтобы сохранить лицензию медицинского учреждения.

Смерть пациента в Odrex

Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе. По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике Odrex.

В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Ими стали заведующий хирургическим отделением Виталий Русаков и врач-онколог Марина Белоцерковская. По данным следствия, действия этих двух врачей повлекли смерть пациента.

Эти врачи, по выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, не обеспечили надлежащего реагирования на признаки осложнения и не приняли необходимых мер для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за халатного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента.

Следствие считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти. В частности, по данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Бизнесмен умер в Odrex 27 октября 2024 года.

После скандала начали появляться рассказы родственников других пациентов, умерших после лечения в Odrex и пострадавших. Все они рассказывают о том, что их родным была оказана неверная медицинская помощь, о давлении и вымогательстве денег со стороны администрации заведения, а также фальсификации документов.

Как сообщалось ранее, Минздрав готовит проверку одесской частной клиники Odrex, которая оказалась в центре скандала после смертей пациентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Министерство здравоохранения Украины
Новости
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины