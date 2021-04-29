Офіс генпрокурора України перевірить списки висланих з Чехії російських дипломатів

Офіс генпрокурора України перевірить список висланих з Чехії співробітників російського посольства. Вони можуть бути причетні до збройного конфлікту на Донбасі.
Про це в Twitter повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.
"Приклад співпраці офісу генпрокурора України та ЗМІ. "Бабель" зібрав прізвища російських дипломатів, які могли координувати спецоперації в Чехії і бути причетними до збройного конфлікту в Україні. Перевіряємо", - написав Мамедов.
Нагадаємо, раніше Чехія видворила співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської військової розвідки з вибухом на складі боєприпасів.
Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А Румунія оголосила персоною нон грата помічника військового аташе РФ.