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Офіс генпрокурора звинувачує шістьох людей в нанесенні 10 млн грн збитків

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Слідчими Національної поліції завершено досудове розслідування

Офіс Генпрокурора звинувачує учасників злочинної організації на чолі росіянина в заподіянні понад 10 млн гривень збитків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що слідчими Національної поліції завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно шести учасників злочинної організації, створеної громадянином Російської Федерації для заволодіння чужим майном під виглядом надання послуг з автоперевезення товару.

"Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України і обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Київська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, ймовірно причетних до розкрадання 14 млн гривень, виділених на реконструкцію парку Партизанської Слави в Дарницькому районі столиці.

Крім того, раніше в Києві одному із заступників керівника КО "Київзеленбуд" повідомлено про підозру у привласненні державних коштів.

Кошти виділялися на заміну огорожі навколо зеленої зони на одній з вулиць у Шевченківському районі. Під час слідства правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетні один із заступників керівника КО "Київзеленбуд", спеціаліст відділу технічного нагляду комунального підприємства та директор підконтрольного суспільства.

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