Офіс генпрокурора обговорив з прокурором Тегерана розслідування катастрофи літака МАУ

В Офісі генерального прокурора відбулися переговори щодо авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", який був збитий під Тегераном на початку цього року. У переговорах брали участь заступник голови ОГП Гюндуз Мамедов, військовий прокурор Тегерана Голамаббас Торки і заступник керівника Апарату віце-президента Ірану Пежман Махаммад.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Українська та іранська сторони детально обговорили кримінальну частину розслідування щодо авіакатастрофи рейсу PS752 "Тегеран-Київ".

Також сторони обговорили конкретні види і умови співпраці для налагодження оперативного і ефективного двостороннього процесуального зв'язку.

"Україна не може відмовитися від права розслідувати цей злочин, адже він особливо тяжкий і досконале проти українських громадян. І це наш обов'язок як перед Україною і суспільством, так і зобов'язання в рамках міжнародного права", - заявив Мамедов.

Він також повідомив представникам Ірану про досвід прокурорів і слідства в розслідуванні кримінальних проваджень з обмеженим доступом до території, де стався злочин, начебто збивання літака MH17.

Сторони готові до співпраці і надання необхідної для слідства інформації в рамках національного законодавства обох країн.

Нагадаємо, український літак МАУ збили сили ППО Ірану 8 січня 2020 року під час зльоту з аеропорту Тегерана. В результаті загинули 176 осіб, серед яких дев'ять українців - членів екіпажу.

Україна звернеться до міжнародних судів в разі невиконання Іраном домовленостей, досягнутих в рамках першого раунду переговорів щодо катастрофи МАУ.

Раніше у Франції успішно завантажили дані з "чорного ящика" збитого літака.