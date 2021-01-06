Офіс генпрокурора направив до Польщі ще одну підозру у справі Новака

Офіс генпрокурора України направив до Польщі повідомлення про додаткову підозру щодо колишнього глави "Укравтодору" і екс-міністра транспорту Польщі Славомира Новака. Його звинувачують у невиконанні рішення українського суду.

Про це пише "Польське радіо".

За даними слідчих, Новак навмисно ігнорував вирок українського суду.

Йдеться про рішення Верховного суду України поновити на посаді одного з регіональних директорів українського підприємства.

У прокуратурі заявили, що внаслідок дій Новака на "Укравтодор" було накладено штрафи.

Нагадаємо, в липні прокуратура Варшави пред'явила звинувачення Славомиру Новаку в керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала вигоду від корупції. Розслідування пов'язане з періодом, коли він очолював "Укравтодор".

Також Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві в наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

РБК-Україна писало, що Апеляційний суд Варшави підтримав рішення Окружного суду, який у жовтні продовжив на два місяці арешт Новаку. Рішення про зміну або продовження запобіжного заходу буде прийматися у січні.