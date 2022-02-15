Офіс генпрокурора готовий запустити "гарячу лінію" для прийому доказів агресії РФ

Офіс генерального прокурора готовий запустити "гарячу лінію" для прийому доказів агресії Російської Федерації в разі її нового вторгнення. Така лінія буде працювати в режимі 24/7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, всі зафіксовані українцями будь-які можливі прояви агресії Росії, фото-, відео- та інші матеріали стануть важливими доказами злочинів проти України.

"Вони в тому числі будуть основою судових процесів над злочинцями як на національному, так і міжнародному рівні. У разі необхідності, в Офісі генпрокурора буде організована цілодобова "гаряча лінія", куди кожен 24/7 зможе надати таку інформацію телефоном, месенджером або електронною поштою. Разом з тим ми розраховуємо на дипломатичний, мирний і переговорний спосіб врегулювання ситуації", - додала вона.