RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Офис генпрокурора с 24 февраля зарегистрировал более 62 тысяч военных преступлений РФ

Фото: ОГП с 24 февраля зарегистрировал более 62 тысяч военных преступлений РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Украинские правоохранители с начала полномасштабного вторжения России зарегистрировали 62 210 преступлений агрессии и военных преступлений оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Из них 60 477 - по поводу нарушения законов и обычаев войны, 67 - планирования, подготовки или развязывания и ведения агрессивной войны, 40 - пропаганды войны, 1 626 - другие", - отметили прокуроры.

Кроме того, в ОГП указали, что было зафиксировано 17 335 преступлений против национальной безопасности, из которых:

  • 10 449 - относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • 1 911 - государственной измены;
  • 3 868 - коллаборационной деятельности;
  • 380 - пособничества агрессору;
  • 62 - диверсии;
  • 665 - другие.

Напомним, что ранее в МИД призвали создать международный трибунал по расследованию преступлений России.

Украина также заявляла о намерении создать одноразовый международный трибунал для суда над Путиным и его ближайшим окружением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПрокуратураВойна России против Украины